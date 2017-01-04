عباس يمنح ممثل روسيا بفلسطين وسام نجمة القدس تقديرا لدوره

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين ألكسندر روداكوف وسام نجمة القدس بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية، مشيراً الى أن “منحه الوسام تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة بين فلسطين وروسيا، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة من أجل نيل حريته واستقلاله”.