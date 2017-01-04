قوى الامن: خبر قيام 4 شاحنات برش الزيت تحت جسر نهر الموت غير صحيح

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- اللواءالرياشي: عون لفت الى ان فرحة العيد نغصها اعتداء اسطنبول وكان لهذا الاعتداء الاثر السيء على جميع اللبنانيين
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