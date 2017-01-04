كلينتون أعلنت أنها ستحضر مراسم تنصيب ترامب

محمد البطل

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون “أنها ستحضر مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في 20 كانون الثاني”.

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