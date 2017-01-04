مباحثات أميركية – تركية في شأن المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأنقرة بشأن مدينة الباب.

محمّد جابر

مباحثات أميركية – تركية في شأن المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأنقرة بشأن مدينة الباب.

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