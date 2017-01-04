مسؤول أميركي: مباحثات أميركية تركية حول المساعدات العسكرية

زينة أرزوني

مسؤول أميركي: مباحثات أميركية تركية حول المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأنقرة بشأن مدينة الباب السورية

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