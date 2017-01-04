مسلحان يطلقان النار على أحد مطاعم منطقة الفاتح في اسطنبول (هافينغتون بوست)

محمّد جابر

مسلحان يطلقان النار على أحد مطاعم منطقة الفاتح في اسطنبول (هافينغتون بوست)

 

تعليقات الفيسبوك