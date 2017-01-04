مصدر إعلامي تركي: سقوط عدد من الإصابات بعد إطلاق مسلحين إثنين النار على مطعم في منطقة الفاتح في اسطنبول.

محمّد جابر

مصدر إعلامي تركي: سقوط عدد من الإصابات بعد إطلاق مسلحين إثنين النار على مطعم في منطقة الفاتح في اسطنبول.

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