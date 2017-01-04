مقتل جنديين مغربيين وإصابة جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجمهورية أفريقيا الوسطى في هجوم من جماعة مجهولة

محمّد جابر

مقتل جنديين مغربيين وإصابة جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجمهورية أفريقيا الوسطى في هجوم من جماعة مجهولة

 

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