مقتل جندي تركي وإصابة 4 في هجوم لداعش قرب مدينة الباب شمالي سوريا

زينة أرزوني

مقتل جندي تركي وإصابة 4 في هجوم لداعش قرب مدينة الباب شمالي سوريا

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