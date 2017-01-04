نديم الجميل: على ما يبدو بدأ توزيع الحصص النفطية

اعتبر النائب نديم الجميل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انه “على ما يبدو بدأ توزيع الحصص النفطية عند الطبقة الحاكمة وبذلك تكون اكتملت الصفقة الرئاسية”.