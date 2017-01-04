نيويورك تايمز: روسيا تمكنت بعد إعلانها للهدنة في سوريا من تهميش أميركا

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن “روسيا تمكنت، لا سيما بعد إعلانها للهدنة في سوريا، من تهميش الولايات المتحدة بصورة فعالة واحتلال موقع القوة الدولية المهيمنة في البلاد”، موضحةً أنه “في الوقت الذي امتنع فيه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن التدخل العسكري المباشر في الحرب الأهلية التي تمر بها سوريا وهو قرار يعتبر كثير من الخبراء والزعماء الدوليين أنه كلف الولايات المتحدة السمعة والنفوذ ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كماستر للتكتيك، لأنه بعث النفوذ الروسي في سوريا، التي كانت دولة تحت رعاية الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة”.

ولفتت إلى أنه “لم يتضح بعد ما إذا كان السيد بوتين سيتمكن من ضمان النهاية الحقيقية للحرب وسحب قواته العسكرية من البلاد، كما لا يزال محط تساؤل ما إذا كان سيريد وسيستطيع تحمل المسؤولية عن مستقبل سوريا، وهو الأمر الذي يشمل أيضا إعادة إعمار المدن المدمرة”، مشيرةً إلى أن “الهدنة تم التوصل إليها على خلفية المشاورات الثلاثية في موسكو، بين وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وإيران، وهي الدول التي أعلنت نفسها جهاتا ضامنة للاتفاقات المبرمة بين السلطات في دمشق والفصائل المسلحة المعارضة لها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الولايات المتحدة أُبعدت من هذه المشاورات”، لافتةً إلى أنه “في وقت أصرت فيه وزارة الخارجية الأميركية على أن ذلك لم يكن إهمالا، من البديهي أن الأمر كان كذلك، وأعرب بوتين بوضوح عن تفضيله للرئيس المنتخب دونالد ترامب، فيما نوه الأخير، بوضوح أيضا، بأن هذه المشاعر متبادلة”، معتبرةً أن “اجتماع موسكو “شد الانتباه وكان مثيرا للقلق لأنه أكد على التعاون المعزز بين موسكو وأنقرة، والذي استمر رغم حادث اغتيال السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف”.