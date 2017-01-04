وزير الخارجية التركي: عناصر حزب الله والميليشيات الشيعية وقوات النظام السوري هم من يخرقون الهدنة

دلال ديب

وزير الخارجية التركي: عناصر حزب الله والميليشيات الشيعية وقوات النظام السوري هم من يخرقون الهدنة

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