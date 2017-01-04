وسائل اعلام تركية: إطلاق النار في منطقة الفاتح باسطنبول هو بسبب خلاف شخصي وليس حادثاً إرهابياً.

محمّد جابر

وسائل اعلام تركية: إطلاق النار في منطقة الفاتح باسطنبول هو بسبب خلاف شخصي وليس حادثاً إرهابياً.

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