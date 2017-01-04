يوسف لـ”المركزية”: من الضرورة أن نستعيد الهبة السعودية التي تعزز الامن الوقائي بظل ما تشهده المنطقة من استباحة للارهاب

محمّد جابر

يوسف لـ”المركزية”: من الضرورة أن نستعيد الهبة السعودية التي تعزز الامن الوقائي بظل ما تشهده المنطقة من استباحة للارهاب

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