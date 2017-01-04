40 من داعش يشتبه بتورطهم في الهجوم على الملهى الليلي “رينا” اعتقلوا اليوم في محافظة إزمير

دلال ديب

40 من داعش يشتبه بتورطهم في الهجوم على الملهى الليلي “رينا” اعتقلوا اليوم في محافظة إزمير

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