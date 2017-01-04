mtv: قنصل لبنان في تركيا اكد ان لا وجود للبنانيين داخل المطعم حيث جرى إطلاق النار في اسطنبول،

محمّد جابر

mtv: قنصل لبنان في تركيا اكد ان لا وجود للبنانيين داخل المطعم حيث جرى إطلاق النار في اسطنبول،

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