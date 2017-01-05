أردوغان: لا يمكن العفو عن القاتل ولا يمكن للدولة أن تعفو عن القتلة والخونة وعائلات الشهداء هي المخولة بذلك

أخبار متفرقة
- اللواءالبابا فرنسيس عبر “تويتر”: ليقُد المحبّة واللاعنف الأسلوب الذي به نُعامل بعضنا البعض
- اللواءأردوغان: استخدام خط المترو الجديد كيتشي أوران في العاصمة أنقرة سيكون مجانياً حتى الخامس عشر من الشهر الحالي
- اللواءأردوغان: لو لم نقم بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في العراق وسوريا فلن نستطيع العيش بسلام داخل بلدنا
- اللواءأردوغان: مستمرّون في محاربة كل المنظمات الإرهابية فلا فرق بينها وكل هذه المنظمات تستهدف تدمير المنطقة
- اللواءأردوغان: دائماً كانوا يتهموننا بعدم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي وعندما بدأنا حربنا ضد هذا التنظيم انزعجوا
- اللواءأردوغان: هذا الشعب لم يهرب من الميادين وكان ثابتاً لكنهم هم لا يظهرون لنا ويستخدمون المنظمات الإرهابية لطعننا من ظهورنا
- اللواءأردوغان: أقول للذين يحاربون تركيا انظروا إلى تاريخ الملاحم التي خضناها في تشنق قلعه وغيرها من المعارك
- اللواءأردوغان: تركيا معرضة لخطر المنظمات الإرهابية ومن يدعمها ويريدون تركيع تركيا، لكن ذلك لن يحصل أبداً
- اللواءوسائل إعلام تركية: إصدار 380 مذكرة توقيف بحق رجال أعمال على خلفية ارتباطهم بالمعارض فتح الله غولن
- اللواءإنتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري