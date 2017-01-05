أردوغان: هذا الشعب لم يهرب من الميادين وكان ثابتاً لكنهم هم لا يظهرون لنا ويستخدمون المنظمات الإرهابية لطعننا من ظهورنا

لميا جردلي

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