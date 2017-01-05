إصابة 5 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الباب المعظم وسط بغداد

زينة أرزوني

إصابة 5 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الباب المعظم وسط بغداد

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