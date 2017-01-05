إيغلاند: هناك أكثر من 5 مليون شخص يواجهون نقصا في إمدادات المياه بسبب التصعيد في وادي بردى

دلال ديب

إيغلاند: هناك أكثر من 5 مليون شخص يواجهون نقصا في إمدادات المياه بسبب التصعيد في وادي بردى

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