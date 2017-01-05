ارتفاع عدد قتلى تفجير السيارة المفخخة في مدينة جبلة قرب اللاذقية إلى 25 قتيلا

محمّد جابر

ارتفاع عدد قتلى تفجير السيارة المفخخة في مدينة جبلة قرب اللاذقية إلى 25 قتيلا

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