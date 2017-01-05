اشتباكات بين القوات العراقية وتنظيم “داعش” في حي الميثاق شرق الموصل

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- اللواءداغر: اعزي اهالي الشهداء الذين سقطوا في اعتداء اسطنبول الارهابي
- اللواءسلام التقى اليوم سفيرة هولندا في لبنان هستر سمسن وجرى عرض للاوضاع والتطورات
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- اللواءوزير الإعلام ملحم رياشي يلتقي مع عدد من الإعلاميين للبحث في قضايا إعلامية
- اللواءالديمقراطيون الاحرار: نطالب الحكومة بالاسراع في اقرار مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة التمثيل
- اللواءالحكومة التركية: قد يكون منفذ هجوم اسطنبول من أقلية الايغور الصينية وقد يكون غادر البلاد
- عربياتمن هو الرجل الذي تلقى منه الاوامر جزار اسطنبول…؟
- اللواءنائب رئيس الوزراء التركي: منفذ هجوم اسطنبول قد يكون غادر البلاد
- اللواءالحكومة التركية: قد يكون منفذ هجوم اسطنبول من أقلية الايغور الصينية