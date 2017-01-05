التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهرالكلب وصولاً الى جونيه دون اي عوائق

محمّد جابر

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهرالكلب وصولاً الى جونيه دون اي عوائق

 

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