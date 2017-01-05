الطيران العراقي يستهدف معسكر لتدريب عناصر داعش في المنطقة الصحراوية شمال قضاء راوة غرب الانبار

محمّد جابر

الطيران العراقي يستهدف معسكر لتدريب عناصر داعش في المنطقة الصحراوية شمال قضاء راوة غرب الانبار

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