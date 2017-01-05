6/1/1980:

قطب زادة: أحبطنا

محاولة لاغتيال فالدهايم

أعلن السيّد صادق قطب زادة وزير الخارجية الإيراني، ان السلطات الإيرانية احبطت اليوم مؤامرة لاغتيال الدكتور كورت فالدهايم السكرتير العام للأمم المتحدة. وقال زادة ان المؤامرة اكتشفت قبل ظهر اليوم، لكنه لم يذكر أية تفاصيل، ونسبت وكالة انباء بارس الرسمية إلى زادة قوله ان اكتشاف المؤامرة كان السبب في إلغاء زيارة مقررة للدكتور فالدهايم بعد ظهر اليوم لمعاقين اصيبوا خلال الثورة الإيرانية. والسكرتير العام للأمم المتحدة موجود في طهران لاجراء محادثات حول الأزمة الأميركية – الإيرانية.

6/1/1992:

موضوعان إستأثرا بإهتمام

الحكم والحكومة

موضوعان بارزان استأثرا بإهتمام الحكم والحكومة في أوّل يوم عمل رسمي بعد فترة الأعياد، وهما استلام الدعوة الأميركية لاستئناف الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية في السابع من هذا الشهر في واشنطن والموضوع الثاني، زيارة رئيس أساقفة نيويورك الكاردينال جون اوكونور إلى بيروت ومحادثاته مع الرؤساء الثلاثة نظراً لأهمية هذه الزيارة المتعلقة بمساعدات سياسية للبنان إضافة إلى مساعدات إنسانية قد يقدمها الفاتيكان إلى المؤسسات الاجتماعية.

6/1/2002:

عقبات إسرائيلية تواجه

زيني اليوم

في محاولة مكشوفة لقطع الطريق امام مهمة المبعوث الأميركي للسلام إلى الشرق الأوسط الجنرال المتقاعد انتوني زيني تمسك ارييل شارون بمطلب الهدوء التام لمدة أسبوع قبل البدء بتنفيذ خطة وقف إطلاق النار التي ستليها محادثات سلام مع الفلسطينيين والتي سيحاول زيني انقاذها خلال مهمته الجديدة التي ستبدأ اليوم. وفي موقف يمثل رسالة ضغط قوية يحملها زيني إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضت واشنطن شروط شارون وامتنع ريتشارد باوتشر المتحدث باسم البيت الأبيض تأييد هذا الشرط.