المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم يلتقي أهالي العسكريين المخطوفين في خيمة الاعتصام في ساحة رياض الصلح

محمّد جابر

المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم يلتقي أهالي العسكريين المخطوفين في خيمة الاعتصام في ساحة رياض الصلح

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