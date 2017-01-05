المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم يلتقي أهالي العسكريين المخطوفين في خيمة الاعتصام في ساحة رياض الصلح

أخبار متفرقة
- اللواءشكوى من لجنة المتابعة للصحافيين والموظفين العاملين في “النهار” لوزارة العمل لمطالبة ادارة الصحيفة بتسديد الرواتب والأجور الشهرية المستحقة لهم منذ 14 شهراً.
- اللواءواشنطن تدرج أحد ابناء اسامة بن لادن على لائحتها السوداء لمكافحة الارهاب
- لبنانابراهيم لاهالي العسكريين: جهودنا جدية
- اللواءالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهرالكلب وصولاً الى جونيه دون اي عوائق
- لبنانالحجار: لزيارة عون السعودية رمزية خاصة وحزب الله لا يستطبع منعها
- اللواءالاستخبارات الاميركية تتهم مسؤولين روس كبارا بالوقوف وراء التدخل في الانتخابات الاميركية
- اللواءارتفاع عدد قتلى تفجير السيارة المفخخة في مدينة جبلة قرب اللاذقية إلى 25 قتيلا
- اللواءاللواء إبراهيم من رياض الصلح: الجهود المبذولة بقضية العسكريين جدية ونأمل خواتيم سعيدة
- اللواءزحمة السير الخانقة على الأوتوستراد الساحلي من نهر الكلب باتجاه نهر الموت لا تزال مستمرة والمواطنون عالقون في سيارتهم
- اللواءايغلاند: مخاوف من تفشي الاوبئة والامراض في دمشق مع نقص امدادات المياه