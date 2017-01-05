المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلّوم دعت المواطنين إلى عدم التهافت إلى المعاينة لأن مدة الإعفاء من الغرامات مددت لغاية نهاية الشهر المقبل (صوت لبنان – 93.3)

لميا جردلي

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