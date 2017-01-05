المشنوق للـ”ال بي سي”: لا أحد من متطوعي الدفاع المدني سيحرم من حقه والدفاع المدني دخل مرحلة الحداثة والتطوير ومرحلة

أخبار متفرقة
- اللواءرئيس بلدية بيروت:المطلوب دراسة الاثر بيئي على كل موقع قبل وضع النفايات
- اللواءالحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة دراسة مشروع الموارد البترولية
- اللواءأردوغان: تركيا لن تتراجع قبل تدمير مصادر التهديد بسورية
- اللواءالمشنوق يشدد على اهمية دخول الدفاع المدني بمرحلة التطوير والحداثة
- اللواءقوى الأمن: توقيف عصابة لترويج عملة مزيفة في الحمرا
- اللواءشهيب للـ”ال بي سي”: لا حلول بيئية من دون تشريع يطبق
- اللواءباسيل وحسن خليل واللواء ابراهيم بحثوا في العلاقة بين التيار وأمل
- اللواءالخطيب:سنكون جديين مع مشكلة النفايات وأساس الحل هو اللا مركزية أي عبر البلديات التي يجب ان تمارس دورها
- اللواءانتهاء الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة درس ملف مناقصة الميكانيك والوزراء اكدوا انهم سيستكملون النقاش لاحقا.
- اللواءوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون للـ”LBCI”: العماد عون يعرف ضرورة إيجاد حل لجهاز امن الدولة ولكن نحتاج لبعض الوقت.