المشنوق يشدد على اهمية دخول الدفاع المدني بمرحلة التطوير والحداثة

أخبار متفرقة
- اللواءالحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة دراسة مشروع الموارد البترولية
- اللواءأردوغان: تركيا لن تتراجع قبل تدمير مصادر التهديد بسورية
- اللواءقوى الأمن: توقيف عصابة لترويج عملة مزيفة في الحمرا
- اللواءشهيب للـ”ال بي سي”: لا حلول بيئية من دون تشريع يطبق
- اللواءباسيل وحسن خليل واللواء ابراهيم بحثوا في العلاقة بين التيار وأمل
- اللواءالخطيب:سنكون جديين مع مشكلة النفايات وأساس الحل هو اللا مركزية أي عبر البلديات التي يجب ان تمارس دورها
- اللواءانتهاء الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة درس ملف مناقصة الميكانيك والوزراء اكدوا انهم سيستكملون النقاش لاحقا.
- اللواءالمشنوق للـ”ال بي سي”: لا أحد من متطوعي الدفاع المدني سيحرم من حقه والدفاع المدني دخل مرحلة الحداثة والتطوير ومرحلة
- اللواءوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون للـ”LBCI”: العماد عون يعرف ضرورة إيجاد حل لجهاز امن الدولة ولكن نحتاج لبعض الوقت.
- اللواءخوري: جلسة مجلس الوزراء منتجة والتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ممتاز