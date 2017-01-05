الهيئة العليا للتأديب أنهت خدمة أحد أمناء السجل العقاري لتعمده عرقلة معاملات المواطنين والحصول على رشاوى

محمّد جابر

الهيئة العليا للتأديب أنهت خدمة أحد أمناء السجل العقاري لتعمده عرقلة معاملات المواطنين والحصول على رشاوى

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