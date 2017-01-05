ايغلاند: روسيا وتركيا تعهدتا بتوفير المعابر الامنة لدخول المساعدات إلى كل السوريين

دلال ديب

ايغلاند: روسيا وتركيا تعهدتا بتوفير المعابر الامنة لدخول المساعدات إلى كل السوريين

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