بزي لـ”المنار”: هناك احاطة من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس بري ورئيس الجمهورية بما حصل في انغولا حيث قتل الشهيد بكري

محمّد جابر

بزي لـ”المنار”: هناك احاطة من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس بري ورئيس الجمهورية بما حصل في انغولا حيث قتل الشهيد بكري

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