خوري: جلسة مجلس الوزراء منتجة والتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ممتاز

محمّد جابر

خوري: جلسة مجلس الوزراء منتجة والتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ممتاز

 

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