دورية من عناصر مكتب أمن الدولة في زغرتا أوقفت السوري (ع.م.) لدخوله لبنان خلسة والسوري (أ.ا.) لادخاله العديد من السوريين خلسة عبر الحدود

لميا جردلي

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