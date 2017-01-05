رياض سلامة : قانون النقد والتسليف يولي حاكم مصرف لبنان مسؤولية على المصرف وينتهي التوكيل في 31 تموز 2017 وتنتهي مهمتي في هذا التاريخ

أخبار متفرقة
- اللواءسلامة : نحن نستبق المشاكل في لبنان ونجد الحلول ونحصل على الاموال التي نحن بحاجة اليها بفضل الثقة والقطاع المصرفي مستقر وناجح
- إسلامياتحصاد الأزهر الشريف خلال 2016:
- اللواءسلامة : استقرار الليرة وسعر صرفها حمى كرامة اللبنانيين وجنبّنا غلاء معيشي
- إسلامياتوزير الحج السعودي: المملكة ترحب
- اللواءسلامة : احترم الرئيس عون وانا على تواصل معه منذ سنوات عديدة وليس فقط عند انتخابه
- اللواءسلامة : انا احاكم واحاسب كل يوم. لكن أهم حكم عليّ هو حكم الاسواق. 24 سنة منحتني الاسواق حيث فشل غيرنا ونحن نجحنا.
- اللواءسلامة: اتمنى ان تبقى الوضعية النقدية مستقرة في لبنان وطالما انا موجود ستبقى مستقرة ولكن لا اعرف ماذا سيحصل لاحقاً .
- اللواءسلامة: عند انتهاء ولايتي يمكنهم البحث عن البديل وأنا أعد بالاستقرار المالي حتى نهاية ولايتي.
- اللواءرياض سلامة : وزير المالية يقترح اسم الحاكم الجديد والسلطة التنفيذية تقررّ وانا لا اقيّم اي من الاسماء التي طرحت
- اللواءرياض سلامة : يجب احترام القانون الاميركي اذا اردنا الاستمرار بالتعامل بالدولار ولبنان يعيش على التحاويل وهذه المسألة حلّت