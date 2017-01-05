ريفي : أيّ كان لا يملك الحق بأن يبيع ل حزب الله جزءاً من السيادة اللبنانية مقابل الإشتراك بتوزيع حفنة من المصالح والمغانم على أنقاض سيادة لبنان

دلال ديب

ريفي : أيّ كان لا يملك الحق بأن يبيع ل حزب الله جزءاً من السيادة اللبنانية مقابل الإشتراك بتوزيع حفنة من المصالح والمغانم على أنقاض سيادة لبنان

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