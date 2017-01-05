ريفي : إذا اعتقد أي كان أن الشعب اللبناني سيسكت على التآمر على ثرواته الوطنية فهو واهم وهذه البلوكات النفطية هي لجميع اللبنانيين

دلال ديب

ريفي : إذا اعتقد أي كان أن الشعب اللبناني سيسكت على التآمر على ثرواته الوطنية فهو واهم وهذه البلوكات النفطية هي لجميع اللبنانيين

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