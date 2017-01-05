ريفي عبر تويتر :مراسيم التنقيب عن النفط وُضعَت على طاولة الحكومة كأنها مجلس إدارة للبصم على تقاسم النفوذ وإدارة المحاصصة

دلال ديب

ريفي عبر تويتر :مراسيم التنقيب عن النفط وُضعَت على طاولة الحكومة كأنها مجلس إدارة للبصم على تقاسم النفوذ وإدارة المحاصصة

تعليقات الفيسبوك