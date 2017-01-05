ريفي : ما حصل يعطي مؤشراً على أن معادلة في لبنان تشبه ما يحصل بكل البلدان التي تخضع للنفوذ الإيراني وخصوصاًالعراق الذي نُهبت ثرواته ونفطه

دلال ديب

ريفي : ما حصل يعطي مؤشراً على أن معادلة في لبنان تشبه ما يحصل بكل البلدان التي تخضع للنفوذ الإيراني وخصوصاًالعراق الذي نُهبت ثرواته ونفطه

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