زحمة السير الخانقة على الأوتوستراد الساحلي من نهر الكلب باتجاه نهر الموت لا تزال مستمرة والمواطنون عالقون في سيارتهم

محمّد جابر

زحمة السير الخانقة على الأوتوستراد الساحلي من نهر الكلب باتجاه نهر الموت لا تزال مستمرة والمواطنون عالقون في سيارتهم

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