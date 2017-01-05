سلامة: اتمنى ان تبقى الوضعية النقدية مستقرة في لبنان وطالما انا موجود ستبقى مستقرة ولكن لا اعرف ماذا سيحصل لاحقاً .

موقع اللواء

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