سلهب لـ”صوت لبنان (93.3)”: المطلوب اليوم هو التعاطي بشفافية في الملفات المالية وفي ملف النفط لتستفيد منه الأجيال المقبلة

دلال ديب

سلهب لـ”صوت لبنان (93.3)”: المطلوب اليوم هو التعاطي بشفافية في الملفات المالية وفي ملف النفط لتستفيد منه الأجيال المقبلة

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