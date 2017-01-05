شكوى من لجنة المتابعة للصحافيين والموظفين العاملين في “النهار” لوزارة العمل لمطالبة ادارة الصحيفة بتسديد الرواتب والأجور الشهرية المستحقة لهم منذ 14 شهراً.

محمّد جابر

شكوى من لجنة المتابعة للصحافيين والموظفين العاملين في “النهار” لوزارة العمل لمطالبة ادارة الصحيفة بتسديد الرواتب والأجور الشهرية المستحقة لهم منذ 14 شهراً.

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