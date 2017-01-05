قتيل و 3 جرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب محكمة في مدينة إزمير

دلال ديب

قتيل و 3 جرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب محكمة في مدينة إزمير

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