قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص بجرم حيازة 4950 دولاراً أميركياً مزيفة موضبة ومخبئة بطريقة مبتكرة داخل حقيب

محمّد جابر

قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص بجرم حيازة 4950 دولاراً أميركياً مزيفة موضبة ومخبئة بطريقة مبتكرة داخل حقيب

 

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