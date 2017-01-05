مدير عام الدفاع المدني للمنار: كلّ شخص سينال حقه وعلى متطوعي الدفاع المدني ان يطمئنوا

محمّد جابر

مدير عام الدفاع المدني للمنار: كلّ شخص سينال حقه وعلى متطوعي الدفاع المدني ان يطمئنوا

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