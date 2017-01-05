مقتل أحد منفذي هجوم إزمير واشتباكات بين الأمن التركي والمهاجم الثاني

دلال ديب

مقتل أحد منفذي هجوم إزمير واشتباكات بين الأمن التركي والمهاجم الثاني

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