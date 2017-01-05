مقتل شرطي تركي وموظف في المحكمة بتفجير ازمير (أ.ف.ب)

محمّد جابر

مقتل شرطي تركي وموظف في المحكمة بتفجير ازمير (أ.ف.ب)

 

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