مقتل 6 سياح إثر تعرضهم لاطلاق نار في منتجع أكابولكو جنوب المكسيك

أخبار متفرقة
- اللواءالذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع مع تراجع الدولار وارتفاع الطلب
- اللواء“قوى الأمن”: توقيف 81 مطلوباً الأربعاء بجرائم مخدرات وسرقة وتزوير وشيك بدون رصيد.
- اللواءتوقيف “ع.ع” مواليد عام 1988 وهو عراقي الجنسية بجرم دخول لبنان خلسة
- اللواء“قوى الامن”: ضبط 1163 مخالفة سرعة زائدة الأربعاء.
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