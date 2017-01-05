وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون للـ”LBCI”: العماد عون يعرف ضرورة إيجاد حل لجهاز امن الدولة ولكن نحتاج لبعض الوقت.

موقع اللواء

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